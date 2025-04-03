Independent узнала, что военных ВСУ лечат кетамином и возвращают на фронт
На Украине военных, вернувшихся из зоны боевых действий, лечат от посттравматического стрессового расстройства с помощью наркотика-психоделика кетамина, а затем отправляют обратно на фронт, утверждает The Independent.
По словам врачей, на которых ссылается газета, традиционные методы лечения, в том числе терапия, могут занять «два, три или пять лет». Однако терапия с использованием кетамина дает более быстрые результаты.
«Вот почему [мы заинтересованы в] психоделической терапии; она дает более быстрые результаты. И нам это нужно, потому что мы должны быстрее возвращать людей на передовую», — сказала врач-невролог Ксения Восницына.
Пациенты проходят терапию под воздействием кетамина, часто с завязанными глазами и в наушниках с успокаивающей музыкой.
Одна из военнослужащих, женщина, сообщила, что после воздействия кетамина пережила галлюцинации, «научилась жить сейчас и видеть будущее».
В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ. О рисках использования кетамина для медицинских целей без надлежащего надзора предупреждали и западные врачи, и регулирующие ведомства после смерти актера Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера в сериале «Друзья». Перри нашли мертвым 29 октября 2023 года в своем доме, вскрытие показало, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».
В феврале 2024 года на Украине легализовали медицинский каннабис. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства.
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