Independent узнала, что военных ВСУ лечат кетамином и возвращают на фронт

Фото: John Moore / Getty Images

На Украине военных, вернувшихся из зоны боевых действий, лечат от посттравматического стрессового расстройства с помощью наркотика-психоделика кетамина, а затем отправляют обратно на фронт, утверждает The Independent.

По словам врачей, на которых ссылается газета, традиционные методы лечения, в том числе терапия, могут занять «два, три или пять лет». Однако терапия с использованием кетамина дает более быстрые результаты.

«Вот почему [мы заинтересованы в] психоделической терапии; она дает более быстрые результаты. И нам это нужно, потому что мы должны быстрее возвращать людей на передовую», — сказала врач-невролог Ксения Восницына.

Пациенты проходят терапию под воздействием кетамина, часто с завязанными глазами и в наушниках с успокаивающей музыкой.

Одна из военнослужащих, женщина, сообщила, что после воздействия кетамина пережила галлюцинации, «научилась жить сейчас и видеть будущее».

В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ. О рисках использования кетамина для медицинских целей без надлежащего надзора предупреждали и западные врачи, и регулирующие ведомства после смерти актера Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера в сериале «Друзья». Перри нашли мертвым 29 октября 2023 года в своем доме, вскрытие показало, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».

В феврале 2024 года на Украине легализовали медицинский каннабис. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства.