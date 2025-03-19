Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду наркотиков из Турции
Сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Шереметьево в ходе досмотра товара, прибывшего из Стамбула, пресекли контрабанду партии наркотиков общим весом в 50 кг. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в телеграм-канале.
По данным службы, в ходе таможенного контроля инспекторы обнаружили пять ведер с белым порошком. Данный товар предназначался для компании по производству пищевых добавок в качестве экстракта каннабидиола. По итогам экспертизы специалисты пришли к выводу, что товар является наркотическим веществом каннабисной группы — тетрагидроканнабинолом.
Кроме того, оперативникам удалось выйти на организатора производства и сбыта наркотических БАДов. Им оказался 47-летний россиянин, генеральный директор компании. В ходе проведенных обысков в его квартире в Москве силовики обнаружили 3 кг запрещенного вещества. Кроме того, партия в размере 2 кг хранилась на складе, где производилась наркотическая продукция. Пищевые добавки изготавливались на складе и распространялись через маркетплейсы по всей России, установили в ФТС.
Сам подозреваемый заявил, что был уверен в легальности своего товара. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
задержали 43-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно провезти $70 тыс. наличными из Катара. По данным ФТС, мужчина прибыл в Москву рейсом из Дохи и выбрал для прохождения таможенного контроля зеленый коридор (для лиц без наличия в багаже товаров, подлежащих декларированию). Во время опроса он сообщил, что имеет при себе наличные, и предоставил их для проверки. В результате подсчета выяснилось, что сумма превышает допустимые без декларирования $10 тыс.
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