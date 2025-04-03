Премьер-министром Абхазии назначили Владимира Делбу
Владимир Делба стал премьер-министром Абхазии. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Бадра Гунба. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера.
«Глава государства на заседании правительства подписал два указа — о принятии отставки правительства и назначении нового премьер-министра. Кабинет министров возглавил Владимир Делба», — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Гунба поручил премьер-министру представить предложения по структуре и составу правительства.
Делба с 2020 года был вице-премьером Абхазии. После избрания Гунбы президентом он был назначен исполняющим обязанности главы правительства.
В марте президент России Владимир Путин встретился с победившим на президентских выборах в Абхазии Гунбой. Они обсудили сотрудничество стран, в частности, Гунба попросил о дополнительной гуманитарной поставке электроэнергии в Абхазию и о продолжении программы по предоставлению двойного гражданства абхазам.
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