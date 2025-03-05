Путин встретился в Кремле с победившим на выборах президента Абхазии Гунбой

Путин встретился с победившим на президентских выборах в Абхазии Гунбой

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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

«Хороший результат, я вас поздравляю», — сказал Путин Гунбе, комментируя прошедшие в Абхазии президентские выборы.

Он отметил, что избирательная кампания в республике «шла достаточно бурно, с эмоциями». «Главное, что народ пришел, люди высказали свои пожелания, предпочтения», — отметил российский президент.

По словам Путина, Гунба знает «и об особом характере отношений» между Россией и Абхазией, и о проблемах, которые необходимо решать.

Избранный абхазский президент, в свою очередь, несколько раз поблагодарил Путина. После этого он попросил российского президента о дополнительной гуманитарной поставке электроэнергии в Абхазию, а также о продолжении программы по предоставлению абхазам двойного гражданства и отсрочке для них запрета на пересечение границы на автомобилях без российских водительских прав.

Путин пообещал Гунбе помочь по каждому из этих вопросов.

Выборы президента Абхазии были назначены после того, как в ноябре 2024 года предыдущий глава частично признанной республики Аслан Бжания досрочно покинул пост на фоне массовых протестов. Они начались из-за недовольства оппозиции готовящимся к ратификации соглашением об инвестиционных проектах российских компаний в республике.

Гунба набрал на выборах президента Абхазии, проходивших в два тура — 15 февраля и 1 марта, 54,73% голосов.