Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что последним покинул его

Капитан затонувшего 27 марта батискафа «Синдбад», на борту которого были 45 российских туристов, в ходе расследования заявил, что был последним, кто покинул судно перед тем, как оно затонуло, передает египетский портал Al Masry Al Youm.

«Я последний, кто вышел изнутри подводной лодки после того, как она была затоплена и внутри нее не было видимости», — сказал капитан, добавив, что в его задачи входит проверка количества пассажиров и их расположения.

Он также подчеркнул, что спас и вытащил из тонущей подводной лодки «большое количество» пассажиров. По слова мужчины, они «находились на стадии входа», а вода попала внутрь субмарины до того, как она отошла от морской платформы.

Адвокат капитана батискафа Хоссам Салем добавил, что его подзащитный часто требовал увеличения количества рабочих и проведения техобслуживания субмарины, однако компания Sindbad Submarines не ответила на запросы.

Трагедия произошла утром 27 марта. Прогулочный батискаф «Синдбад» должен был отправиться на экскурсию к коралловому рифу, однако во время посадки пассажиров с платформы в него начала поступать вода. Субмарина затонула, погибли шестеро россиян, среди них двое детей. Были спасены 38 туристов, 14 из них доставили в больницу, еще 24 разместили в отелях.

Предварительно, судно столкнулось с рифом, что привело к разгерметизации салона. В связи с трагедией власти отменили все погружения прогулочных батискафов в районе Хургады. Вечером 29 марта российское генконсульство в Хургаде сообщило о начале репатриации тел погибших. Расходы по эвакуации тел погибших и лечению пострадавших взяла на себя страховая компания ВСК.

Расследование ведет прокуратура мухафазы Красное море, на территории которой произошла авария. Накануне капитана — его имя Ахмед С. — отпустили из-под стражи под залог и подписку о невыезде.

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).