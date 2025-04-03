Комиссия Госсовета займется координацией поддержки ветеранов спецоперации

Фото: Александр Река / ТАСС

Работу ведомств по поддержке российских бойцов будет координировать комиссия Госсовета России по вопросам поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на первом заседании комиссии.

«Задачи новой комиссии — координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах, отработка всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов боевых действий <...> и членов их семей», — подчеркнул Дюмин.

Комиссия будет курировать разные виды поддержки, в том числе оказание медицинской помощи, реабилитацию, трудоустройство и адаптацию к мирной жизни, заявил секретарь Госсовета.

По словам Дюмина, комиссия должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться «на системной основе, быстро и качественно».

Указ о создании комиссии президент Владимир Путин подписал 10 марта. Председателем органа назначили губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.