Комиссия Госсовета займется координацией поддержки ветеранов спецоперации
Работу ведомств по поддержке российских бойцов будет координировать комиссия Госсовета России по вопросам поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на первом заседании комиссии.
«Задачи новой комиссии — координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах, отработка всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов боевых действий <...> и членов их семей», — подчеркнул Дюмин.
Комиссия будет курировать разные виды поддержки, в том числе оказание медицинской помощи, реабилитацию, трудоустройство и адаптацию к мирной жизни, заявил секретарь Госсовета.
По словам Дюмина, комиссия должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться «на системной основе, быстро и качественно».
Указ о создании комиссии президент Владимир Путин подписал 10 марта. Председателем органа назначили губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
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