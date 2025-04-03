Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством

Абдулайе Диоп (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Террористы в различных странах поддерживаются внешними акторами. В случае Мали — со стороны Украины, заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп на пресс-конференции после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча проходила в рамках переговоров Лаврова в Москве с представителями Альянса государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РБК.

«Эти террористы поддерживаются внешними акторами, которые находятся в нашем регионе, которые помогают... [им] организовать тыл, например, Украина. Для нас Украина — террористическое государство», — заявил Диоп.

Россия «объективно видит ситуацию», с которой сталкивается АГС, и поддерживает страны альянса на международной арене, добавил глава МИДа. В ответ АГС оказывает поддержку Российской Федерации каждый раз, когда это требуется, подчеркнул Диоп.

Глава МИД Мали заявил, что страна готова удвоить усилия в рамках борьбы с терроризмом и спонсорами террористов.

В августе 2024 года власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Решение приняли в связи с признанием Киева о поддержке повстанцев, которые в июле атаковали колонну правительственных войск Мали и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

Малийские власти расценили действия Украины как нарушение суверенитета страны и поддержку международного терроризма.