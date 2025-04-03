Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством
Террористы в различных странах поддерживаются внешними акторами. В случае Мали — со стороны Украины, заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп на пресс-конференции после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Встреча проходила в рамках переговоров Лаврова в Москве с представителями Альянса государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РБК.
«Эти террористы поддерживаются внешними акторами, которые находятся в нашем регионе, которые помогают... [им] организовать тыл, например, Украина. Для нас Украина — террористическое государство», — заявил Диоп.
Россия «объективно видит ситуацию», с которой сталкивается АГС, и поддерживает страны альянса на международной арене, добавил глава МИДа. В ответ АГС оказывает поддержку Российской Федерации каждый раз, когда это требуется, подчеркнул Диоп.
Глава МИД Мали заявил, что страна готова удвоить усилия в рамках борьбы с терроризмом и спонсорами террористов.
В августе 2024 года власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Решение приняли в связи с признанием Киева о поддержке повстанцев, которые в июле атаковали колонну правительственных войск Мали и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».
Малийские власти расценили действия Украины как нарушение суверенитета страны и поддержку международного терроризма.
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