 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством

Абдулайе Диоп
Абдулайе Диоп (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Террористы в различных странах поддерживаются внешними акторами. В случае Мали — со стороны Украины, заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп на пресс-конференции после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча проходила в рамках переговоров Лаврова в Москве с представителями Альянса государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РБК.

«Эти террористы поддерживаются внешними акторами, которые находятся в нашем регионе, которые помогают... [им] организовать тыл, например, Украина. Для нас Украина — террористическое государство», — заявил Диоп.

Россия «объективно видит ситуацию», с которой сталкивается АГС, и поддерживает страны альянса на международной арене, добавил глава МИДа. В ответ АГС оказывает поддержку Российской Федерации каждый раз, когда это требуется, подчеркнул Диоп.

Лавров рассказал об ответе России на действия Украины в Африке
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Глава МИД Мали заявил, что страна готова удвоить усилия в рамках борьбы с терроризмом и спонсорами террористов.

В августе 2024 года власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Решение приняли в связи с признанием Киева о поддержке повстанцев, которые в июле атаковали колонну правительственных войск Мали и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

Малийские власти расценили действия Украины как нарушение суверенитета страны и поддержку международного терроризма.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мали Россия Украина терроризм
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
FT узнала о предложении страны в Африке редкоземельных металлов США
Политика
Зейналова заявила, что отношения России с Африкой нужно развивать
Политика
Захарова обвинила Киев в попытках сорвать диалог России и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 18:05
Skoda представила свой самый быстрый автомобиль Elroq RSАвто, 18:12
Захарова удивилась словам Вучича о самостоятельном освобождении СербииПолитика, 18:11
Задержан зарезавший мужчину в храме в центре МосквыОбщество, 18:07
Журналистке Баязитовой отказали в условно-досрочном освобожденииОбщество, 18:03
Центробанк установил официальный курс доллара США на 4 апреляИнвестиции, 18:00
Производитель Jim Beam не исключил поворот на Восток из-за пошлин ТрампаВино, 17:51
Fitch понизило долгосрочный рейтинг КитаяЭкономика, 17:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белый дом пояснил, почему Трамп не ввел пошлины против РоссииПолитика, 17:48
Трамп отказался заменить настоящие пасхальные яйца муляжамиПолитика, 17:45
Лучшую горнолыжницу Кубка мира увезли с трассы с переломами на вертолетеСпорт, 17:39
В Пензе дым от пожара на складе накрыл окрестностиОбщество, 17:30
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государствомПолитика, 17:29
В центре Амстердама водитель загорелся в машине, а потом его арестовалиОбщество, 17:24
Крупная японская сеть закрыла все рестораны на 4 дня из-за крысы в супеВино, 17:22