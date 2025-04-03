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Политика ,  
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В МИД России рассказали Армении о «палочной дисциплине» в ЕС

Галузин: у Армении не получится одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС
Михаил Галузин
Михаил Галузин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Армения не может одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС) — это невозможно. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз», — сообщил Галузин.

Он указал, что ЕАЭС — объединение равноправных государств, в то время как ЕС является структурой, где «царит палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами».

Решение о выборе между союзами Галузин оставил за Ереваном, отметив, что Армения — суверенное государство, которое самостоятельно выбирает вектор своего развития.

«Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности», — отметил он.

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В конце марта парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил проект о начале вступления страны в ЕС. «За» проголосовали 64 депутата, «против» — семь.

Незадолго до этого, в конце марта, Армения заявила о нежелании выходить из ЕАЭС. Министр экономики республики Геворг Папоян заверил, что страна не собирается заменять сотрудничество с Евразийским экономическим союзом каким-либо другим на фоне вступления в ЕС. Он также заявил, что Армении необходимо не только сохранять существующие объемы экспорта в ЕАЭС, но и увеличивать их.

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