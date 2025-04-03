СК заподозрил нарушение правил безопасности на судозаводе в Карелии
Уголовное дело возбуждено после пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. Расследование ведется по признакам «нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ» (1 ст. 216 УК), сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Следователи осмотрели места пожара и назначили судебные экспертизы.
Пожар на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске произошел утром 3 апреля. В главном управлении МЧС России по республике Карелия сообщили, что огонь вспыхнул в производственном боксе, площадь возгорания превысила 1,5 тыс. квадратных метров, пламя быстро перекинулось на кровлю. При тушении взорвался газовый баллон.
По словам главы республики Артура Парфенчикова, пострадали три человека. Двое из них находятся в отделении реанимации на ИВЛ, их состояние тяжелое.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов