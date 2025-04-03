СК заподозрил нарушение правил безопасности на судозаводе в Карелии

СК возбудил уголовное дело после пожара на судоремонтном заводе в Карелии

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Уголовное дело возбуждено после пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. Расследование ведется по признакам «нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ» (1 ст. 216 УК), сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи осмотрели места пожара и назначили судебные экспертизы.

Пожар на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске произошел утром 3 апреля. В главном управлении МЧС России по республике Карелия сообщили, что огонь вспыхнул в производственном боксе, площадь возгорания превысила 1,5 тыс. квадратных метров, пламя быстро перекинулось на кровлю. При тушении взорвался газовый баллон.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, пострадали три человека. Двое из них находятся в отделении реанимации на ИВЛ, их состояние тяжелое.