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При тушении пожара на заводе в Карелии взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался при тушении пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске, сообщает ТАСС со ссылкой на карельское управление МЧС.

Огонь на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе вспыхнул утром 3 апреля. По словам главы республики Артура Парфенчикова, пострадали три человека.

Взрыв газового баллона произошел в самом начале тушения этого пожара, отметил собеседник агентства.

Три человека пострадали при пожаре на судоремонтном заводе в Карелии
Общество

Телеграм-канал SHOT сообщил, что загорелся четвертый цех предприятия, где находятся емкости с горючим. Причиной пожара авторы поста назвали взрыв газового баллона. Двое из трех пострадавших — сварщики, которые оказались в эпицентре взрыва, сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

В МЧС ранее сообщили, что загорелся производственный бокс, площадь горения — 1500 кв. м. К тушению пожара ведомство привлекло более 60 человек и 20 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило в 9:50 мск, менее чем через два часа, в 11:26 мск, пожар был локализован.

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Теги
Петрозаводск Карелия пожар МЧС
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