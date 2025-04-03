При тушении пожара на заводе в Карелии взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался при тушении пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске, сообщает ТАСС со ссылкой на карельское управление МЧС.
Огонь на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе вспыхнул утром 3 апреля. По словам главы республики Артура Парфенчикова, пострадали три человека.
Взрыв газового баллона произошел в самом начале тушения этого пожара, отметил собеседник агентства.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что загорелся четвертый цех предприятия, где находятся емкости с горючим. Причиной пожара авторы поста назвали взрыв газового баллона. Двое из трех пострадавших — сварщики, которые оказались в эпицентре взрыва, сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
В МЧС ранее сообщили, что загорелся производственный бокс, площадь горения — 1500 кв. м. К тушению пожара ведомство привлекло более 60 человек и 20 единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило в 9:50 мск, менее чем через два часа, в 11:26 мск, пожар был локализован.
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