Три человека пострадали при пожаре на судоремонтном заводе в Карелии

В Петрозаводске три человека пострадали при пожаре на судоремонтном заводе. В МЧС уточнили, что горит производственный бокс на площади 1500 кв. м

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На судоремонтном заводе в Петрозаводске произошел пожар. Три человека пострадали, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Глава регионального минздрава Михаил Охлопков ранее написал, что горит судоремонтный завод на улице Ригачина, 25. Он отметил, что на место происшествия выехали две бригады скорой помощи.

Охлопков сообщил об одном пострадавшем с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения. МЧС уточнило, что из цеха эвакуировали и госпитализировали трех человек.

Сообщение о пожаре в здании Онежского судостроительно-судоремонтного завода поступило в 9:50 мск. В ведомстве уточнили, что сейчас происходит горение в производственном боксе на площади 1500 кв. м. К тушению пожара привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.

Глава Карелии после сообщений о пожаре на заводе прервал рабочую поездку по Приладожью и выехал в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара.

По его словам, погибших нет. Сейчас спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Парфенчиков добавил, что переносит встречу с жителями Сортавалы.

По данным «РБК Компании», АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» зарегистрировано в марте 2019 года в Петрозаводске. Основной вид деятельности — «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций». Убыток компании за 2023 год составил 344,5 млн руб., выручка — 2,7 млрд руб.

В мае 2024 года правительство России выделило 2 млрд руб. на модернизацию завода, в частности на реконструкцию гидротехнических сооружений, а также объектов производственного назначения.