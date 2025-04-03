Тела погибших в болоте в Литве американских военных отправили в США
Из Вильнюса в США вылетел самолет с останками четырех американских солдат, погибших в болоте во время учений на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, передает литовское издание 15.lt.
Борт ВВС США доставит тела в американский Дувр, где состоятся торжественные похороны останков, сообщила мэр Дувра Карен Уильямс на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
В траурной церемонии в Вильнюсе принимал участие президент Литвы Гитанас Науседа. Церемония прошла на Кафедральной площади у стен главного католического храма республики. Затем катафалки проехали по центральному проспекту Вильнюса, вдоль него памятным эскортом выстроились военнослужащие роты почетного караула армии Литвы.
«Американцы — наши верные союзники и друзья. Сегодня наша страна выражает свои соболезнования, уважение и благодарность всему американскому народу», — написал президент Литвы в соцcети X.
Инцидент с участием военнослужащих армии США произошел вечером 25 марта. Четверо солдат выехали на бронемашине М88 Hercules с полигона в Пабраде и пропали. После продолжительных поисков с участием вертолетов автомобиль обнаружили в болоте. Военные погибли.
The New York Times написала, что погибшие отправились эвакуировать другую машину, отклонились от маршрута и попали в болото.
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