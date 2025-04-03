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Политика ,  
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Тела погибших в болоте в Литве американских военных отправили в США

Фото: Yauhen Yerchak / Anadolu / Reuters
Фото: Yauhen Yerchak / Anadolu / Reuters

Из Вильнюса в США вылетел самолет с останками четырех американских солдат, погибших в болоте во время учений на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, передает литовское издание 15.lt.

Борт ВВС США доставит тела в американский Дувр, где состоятся торжественные похороны останков, сообщила мэр Дувра Карен Уильямс на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер &laquo;Геркулес&raquo; был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер &laquo;Геркулес&raquo; был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
(Фото: Министерство обороны Литвы / Reuters)
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
(Фото: Janis Laizans / Reuters)
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер «Геркулес» был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
(Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС)
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
(Фото: Janis Laizans / Reuters)

В траурной церемонии в Вильнюсе принимал участие президент Литвы Гитанас Науседа. Церемония прошла на Кафедральной площади у стен главного католического храма республики. Затем катафалки проехали по центральному проспекту Вильнюса, вдоль него памятным эскортом выстроились военнослужащие роты почетного караула армии Литвы.

«Американцы — наши верные союзники и друзья. Сегодня наша страна выражает свои соболезнования, уважение и благодарность всему американскому народу», — написал президент Литвы в соцcети X.

Тела погибших в болоте в Литве американских военных отправили в США
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Инцидент с участием военнослужащих армии США произошел вечером 25 марта. Четверо солдат выехали на бронемашине М88 Hercules с полигона в Пабраде и пропали. После продолжительных поисков с участием вертолетов автомобиль обнаружили в болоте. Военные погибли.

The New York Times написала, что погибшие отправились эвакуировать другую машину, отклонились от маршрута и попали в болото.

NYT сообщила, почему американские солдаты поехали на БТР в болото в Литве
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Фото:Lennart Preiss / Getty Images

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