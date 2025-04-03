Лавров напомнил о баобабе на флаге Альянса государств Сахеля

Бакари Яу Сангаре, Абдулайе Диоп, Сергей Лавров и Карамоко Жан-Мари Траоре (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что на флаге Альянса государств Сахеля (АГС) изображен баобаб, и пожелал мира странам объединения, передает корреспондент РБК.

«Как сообщил мне мой друг Абдулай Диоп, вот этот флаг Альянса государств Сахеля впервые демонстрируется за пределами региона. И флаг, если вы обратите внимание, представляет собой полотнище, на котором изображен баобаб. По западно-африканской традиции, как я знаю, это дерево примирения <...>. Поэтому хотел бы пожелать и народам, и в целом нашим странам в первую очередь мирной жизни», — сказал министр на пресс-конференции после встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

Лавров также пожелал странам «благополучия, процветания и удачного, успешного развития конфедерации». Министр пообещал, что Россия «с удовольствием» будет помогать в продвижении национально ориентированных программ в Африке.

3 апреля главы МИД АГС — Мали, Буркина-Фасо и Нигера — прибыли в Москву по приглашению Лаврова. По словам российского министра, встреча впервые проходит в четырехстороннем формате и имеет «особое значение».

Диоп, в свою очередь, назвал Россию постоянным союзником Альянса государств Сахеля, «которому можно доверять». «Россия — это первая страна, которая признает нашу конфедерацию», — сказал он.

В январе 2024 года Буркин-Фасо, Мали и Нигер вышли из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Лидеры государств объяснили это тем, что организация не помогала им в борьбе с терроризмом, отошла от идеалов своих отцов-основателей и от панафриканизма, «стала угрозой для своих государств-членов и населения».

В сентябре 2023 года три страны учредили военный союз Альянс государств Сахеля (АЕС) для коллективной обороны. Решение о создании альянса было принято на фоне переговоров делегации Минобороны России с представителями Мали, Нигера и Буркина-Фасо.