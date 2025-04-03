В Кремле ответили на вопрос о статусе Дмитриева в Вашингтоне
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится в Вашингтоне в рамках своего мандата, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По поручению президента в рамках своего мандата. Он спецпредставитель президента, понятно, по каким вопросам. Никаких деталей», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, с кем Дмитриев встретится в Вашингтоне и какие вопросы он там будет обсуждать (цитата по «Интерфаксу»).
До этого Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне, его визит проходит 2–3 апреля. По словам политика, диалог между США и Россией важен для построения более безопасного и процветающего мира.
В феврале президент России Владимир Путин назначил Дмитриева спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В РФПИ сообщили, что он сохранит должность руководителя, но также продолжит развивать в новом качестве инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе США.
Ранее CNN анонсировал встречу Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Главными темами переговоров стали укрепление отношений России и США, а также урегулирование конфликта на Украине.
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