 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Кремле ответили на вопрос о статусе Дмитриева в Вашингтоне

Песков: полномочия Дмитриева в Вашингтоне обусловлены мандатом президента
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится в Вашингтоне в рамках своего мандата, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По поручению президента в рамках своего мандата. Он спецпредставитель президента, понятно, по каким вопросам. Никаких деталей», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, с кем Дмитриев встретится в Вашингтоне и какие вопросы он там будет обсуждать (цитата по «Интерфаксу»).

До этого Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне, его визит проходит 2–3 апреля. По словам политика, диалог между США и Россией важен для построения более безопасного и процветающего мира.

Дмитриев приехал в Вашингтон и назвал препятствующие ему силы
Политика
Кирилл Дмитриев

В феврале президент России Владимир Путин назначил Дмитриева спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В РФПИ сообщили, что он сохранит должность руководителя, но также продолжит развивать в новом качестве инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе США.

Ранее CNN анонсировал встречу Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Главными темами переговоров стали укрепление отношений России и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Кирилл Дмитриев США Дмитрий Песков
Материалы по теме
Кремль сообщил, когда Дмитриев расскажет о визите в Вашингтон
Политика
Дмитриев приехал в Вашингтон и назвал препятствующие ему силы
Политика
Дмитриев заявил о важности диалога России и США для мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 02 апр, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 02 апр, 17:54
The Economist опубликовал обложку с карикатурой Трампа и его пошлинамиПолитика, 15:15
Медведев призвал подождать проплывающего мимо «трупа экономики» ЕвросоюзаПолитика, 15:14
Как «китайцев» берут в трейд-ин, чем они хуже Granta и при чем тут BMWАвто, 15:13
«СИБУР-ПЭТФ» стал первым углеродно нейтральным заводом в РоссииПресс-релиз, 15:12
Деменция в России: почему нам стоит знать больше об этой болезниPro, 15:08
Орбан на фоне визита Нетаньяху назвал МУС политическим инструментомПолитика, 15:00
АвтоВАЗ начал продажи битопливного Lada Largus с запасом хода 1 тыс. кмАвто, 14:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров напомнил о баобабе на флаге Альянса государств СахеляПолитика, 14:56
В Ленобласти ищут породистого щенка, которого «высадили из электрички»Life, 14:55
Госдума приравняла бойцов в Курской области к ветеранам боевых действийПолитика, 14:54
Подмосковный мясокомбинат создал сосиски на кокосовом и миндальном молокеLife, 14:50
«Реал» получил самые большие выплаты от УЕФА за Лигу чемпионовСпорт, 14:48
NASA показало 60-метровый астероид, который может столкнуться с ЛунойТехнологии и медиа, 14:46
Как эволюционировали сервисы для состоятельных людей за 15 летРБК и СберПервый, 14:44