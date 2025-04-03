В Москве мужчина устроил дебош в баре из-за песни Муслима Магомаева

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В столице мужчина устроил дебош в баре, после того как сотрудники заведения отказались ставить песню «Море» Муслима Магомаева. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Москве.

Сотрудники ведомства получили сигнал «Тревога» с охраняемого объекта на улице Усачева.

«К прибывшим на адрес росгвардейцам обратился администратор заведения и указал на нетрезвого гражданина, который выражался нецензурной бранью, угрожал персоналу и проявлял явное неуважение к посетителям», — заявили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Он сообщил оперативникам, что хотел послушать песню Магомаева, но ему отказали в просьбе ее включить.

Мужчина, уроженец Липецка, ранее привлекался за административные правонарушения, уточнили в ведомстве. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан в территориальный отдел полиции.

В марте пьяный мужчина напал на сотрудника Московского метрополитена. Инспектор службы безопасности не пропустил двух пассажиров на станции «Улица 1905 года», и один из них стал размахивать ножом, угрожая причинить вред. В отношении пассажира завели уголовное дело о побоях и угрозе убийством.