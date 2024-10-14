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Общество ,  
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Летевший в Москву самолет сел в Красноярске из-за дебошира на борту

Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Анадыря в Москву, вынужденно сел в Красноярске из-за буйного пассажира, сообщила РБК пресс-служба перевозчика.

«Он оскорблял рядом сидящих, провоцировал конфликт с членами экипажа, на замечания командира воздушного судна и бортпроводников не реагировал», — рассказали в авиакомпании. Кроме того, мужчина попытался ударить бортпроводника, но ему помешал другой пассажир.

В Красноярске дебошира передали правоохранительным органам. Как уточнили в авиакомпании, никто не пострадал. Борт вылетел в пункт назначения, добавили там.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

По данным телеграм-канала Baza, дебоширом оказался 44-летний мужчина. Он поднялся на борт в нетрезвом состоянии, а во время полета выпил еще, рассказали каналу пассажиры.

По данным телеграм-канала, мужчину успокоили не сразу: на борту завязалась массовая драка. Когда дебошира все же удалось связать, он кричал, что через 15 минут самолет разобьется, а после декламировал стихи Александра Пушкина.

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Красноярск Москва авиакомпания «Россия» новости экстренная посадка
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