Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергоинфраструктуру в России

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ВСУ совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру за прошедшие сутки, сообщило Минобороны России в официальном телеграм-канале.

Из сводки военного ведомства следует, что украинские военные использовали БПЛА и артиллерию для ударов по энергообъектам в ЛНР, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Так, по данным Минобороны, ВСУ обстреляли:

трансформатор «Белгородэнерго» в Белгородской области;

газораспределительную станцию «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» — в ЛНР;

энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» в Курской области;

электроподстанцию 35 кВ «Васильевка» в Запорожской области.

Про одну из этих четырех атак ВСУ сообщал накануне «Луганскгаз». Речь шла о газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР. Тогда отмечалось, что после атаки БПЛА было ограничено газоснабжение более 11 тыс. абонентов в 13 населенных пунктах, в том числе в городе Сватово.

В ведомстве отметили, что ВСУ атакует российскую энергоинфраструктуру вопреки 30-дневному мораторию на удары по энергетике, который был предложен Москвой и Вашингтоном и поддержан Киевом.