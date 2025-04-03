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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергоинфраструктуру в России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

ВСУ совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру за прошедшие сутки, сообщило Минобороны России в официальном телеграм-канале.

Из сводки военного ведомства следует, что украинские военные использовали БПЛА и артиллерию для ударов по энергообъектам в ЛНР, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Так, по данным Минобороны, ВСУ обстреляли:

  • трансформатор «Белгородэнерго» в Белгородской области;
  • газораспределительную станцию «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» — в ЛНР;
  • энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» в Курской области;
  • электроподстанцию 35 кВ «Васильевка» в Запорожской области.

В ЛНР беспилотник ВСУ ударил по газораспределительной станции
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Про одну из этих четырех атак ВСУ сообщал накануне «Луганскгаз». Речь шла о газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР. Тогда отмечалось, что после атаки БПЛА было ограничено газоснабжение более 11 тыс. абонентов в 13 населенных пунктах, в том числе в городе Сватово.

В ведомстве отметили, что ВСУ атакует российскую энергоинфраструктуру вопреки 30-дневному мораторию на удары по энергетике, который был предложен Москвой и Вашингтоном и поддержан Киевом.

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