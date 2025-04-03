Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергоинфраструктуру в России
ВСУ совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру за прошедшие сутки, сообщило Минобороны России в официальном телеграм-канале.
Из сводки военного ведомства следует, что украинские военные использовали БПЛА и артиллерию для ударов по энергообъектам в ЛНР, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Так, по данным Минобороны, ВСУ обстреляли:
- трансформатор «Белгородэнерго» в Белгородской области;
- газораспределительную станцию «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» — в ЛНР;
- энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» в Курской области;
- электроподстанцию 35 кВ «Васильевка» в Запорожской области.
Про одну из этих четырех атак ВСУ сообщал накануне «Луганскгаз». Речь шла о газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР. Тогда отмечалось, что после атаки БПЛА было ограничено газоснабжение более 11 тыс. абонентов в 13 населенных пунктах, в том числе в городе Сватово.
В ведомстве отметили, что ВСУ атакует российскую энергоинфраструктуру вопреки 30-дневному мораторию на удары по энергетике, который был предложен Москвой и Вашингтоном и поддержан Киевом.
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