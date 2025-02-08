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Новые законы в России ,  
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Володин рассказал о поправках к проекту о периоде охлаждения по кредитам

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Новые законы в России
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Кредиты для физических лиц в 2025 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о подготовленных поправках ко второму чтению по законопроекту о «периоде охлаждения» при выдаче потребительских кредитов.

Так, от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору, если кредитором не была проведена установленная проверка, в результате чего было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, отметил он.

Кроме того, при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). По словам Володина, это нужно для более точной идентификации человека, планирующего взять кредит.

«Срок вступления в силу ряда положений сокращен вдвое — со 180 до 90 дней», — сказал он.

Дума одобрила проект о «периоде охлаждения» по потребкредитам
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Период охлаждения при выдаче кредитов — это промежуток времени, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции.

Согласно текущему варианту законопроекта, кредитор сможет передать заемщику денежные средства минимум через четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. и минимум через 48 часов для сумм свыше 200 тыс. руб.

По мнению авторов законопроекта, за это время у граждан появится возможность отказаться от получения заемных средств.

Законопроект был отнесен к категории приоритетных, поскольку в 2024 году, по данным Банка России, около половины всех средств, выданных обманутым гражданам, те передавали преступникам сразу же после получения. Так, сумма хищений увеличилась в 2,6 раза, отметили ранее в Госдуме.

Законопроект о введении периода охлаждения по кредитам был принят Госдумой в первом чтении 15 января, но вызвал дискуссию среди депутатов, в результате был отправлен на доработку.

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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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