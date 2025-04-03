ФСБ задержала в Херсонской области переводившую деньги ВСУ россиянку
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Херсонской области россиянку по подозрению в госизмене в виде финансирования украинской армии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что задержанная осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Следователи возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса). По ней грозит до 20 лет лишения свободы.
В ролике, который опубликовала ФСБ, женщина рассказала, что летом 2023 года совершила через мессенджер «перевод в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ», а позднее сделала еще несколько таких переводов.
Ранее в конце марта ФСБ сообщила о задержании сотрудника центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов. По данным спецслужбы, он сотрудничал с представителями Украины и выполнял задания, «направленные против безопасности Российской Федерации». Против мужчины также было возбуждено дело по статье о государственной измене.
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