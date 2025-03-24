ФСБ обвинила чиновника в передаче Украине данных о защите энергообъектов

По подозрению в госизмене арестован сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов, говорится в сообщении ФСБ. Мужчина, как утверждается, передавал Украине данные об объектах энергетики в приграничье

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ФСБ сообщила о задержании сотрудника центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов. В его отношении возбуждено дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

По данным спецслужбы, задержанный на конфиденциальной основе сотрудничал с представителями Украины и выполнял задания, «направленные против безопасности Российской Федерации». Личные данные задержанного, а также место его работы в пресс-релизе ФСБ не приводятся.

Согласно материалам ФСБ, в 2024 году он передал украинской стороне сведения о работах, которые проводились «для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ».

В настоящий момент задержанный заключен под стражу — на кадрах, предоставленных ФСБ, видно, как мужчину заводят в здание Лефортовского районного суда Москвы. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, уточнили в ФСБ.