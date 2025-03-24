ФСБ обвинила чиновника в передаче Украине данных о защите энергообъектов
ФСБ сообщила о задержании сотрудника центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов. В его отношении возбуждено дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).
По данным спецслужбы, задержанный на конфиденциальной основе сотрудничал с представителями Украины и выполнял задания, «направленные против безопасности Российской Федерации». Личные данные задержанного, а также место его работы в пресс-релизе ФСБ не приводятся.
Согласно материалам ФСБ, в 2024 году он передал украинской стороне сведения о работах, которые проводились «для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ».
В настоящий момент задержанный заключен под стражу — на кадрах, предоставленных ФСБ, видно, как мужчину заводят в здание Лефортовского районного суда Москвы. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, уточнили в ФСБ.
Читайте РБК в Telegram.
ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов