Общественная палата не одобрила законопроект об усыплении бездомных собак

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Общественная палата России не поддержала законопроект по защите людей от нападений бездомных животных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.



«Общественная палата не поддерживает проект федерального закона <…> «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», — сказано в заключении палаты.

Этот законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов 28 февраля. Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что сегодня принято возвращать бездомных животных в среду их обитания. Однако такая практика не обеспечивает необходимый уровень безопасности населения, уточнили депутаты. Поэтому они предложили позволить региональным законодательным властям «самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан».

Владельцы приютов должны будут держать животных в учреждении до наступления предельного срока. По истечении установленного времени их нужно будет усыплять. Сегодня такие меры применяются лишь при наличии у животного неизлечимой болезни или сильной травмы.

В общественной палате отметили, что предполагаемая норма об умерщвлении животного по истечении предельного срока противоречит позиции Конституционного суда России. Она подразумевает, что нельзя убивать бездомных животных по причинам рационализации, например, переполненности приютов или бюджетных ограничений.

Кроме того, эксперты отметили, что зачастую на людей нападают животные, имеющие хозяев. Так, в Нижегородской области около 80% из всех зарегистрированных покусов приходится на животных с владельцами, отметили в палате. В Волгоградской области примерно 70% нападений связаны с животными на самовыгуле, в Брянской области соотношение нападений животных с хозяевами и без практически одинаково.

В Общественной палате подчеркнули необходимость усилить ответственность владельцев за самовыгул.

Ранее авторы инициативы отправили свой проект в регионы, чтобы получить обратную связь. В марте в законодательном собрании Нижегородской области заявили, что если такой закон будет принят, то в регионах произойдет массовое убийство собак. Там считают «негуманным» сокращение численности бездомных собак с помощью усыпления, а также отмечают, что этот способ не поможет искоренить причину появления бездомных собак.