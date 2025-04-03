 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн сообщил о падении дронов в Курске и Железногорске

Сюжет
Военная операция на Украине

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в Курске и Железногорске на северо-западе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, в Курске беспилотник упал в районе улицы Станционной.

«Погибших и пострадавших нет. Предварительно, удалось избежать разрушений зданий и сооружений», — написал Хинштейн и добавил, что сегодня на место происшествия выедет специальная комиссия для установления ущерба.

В Железногорске при падении дрона была пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Также обошлось без жертв, отметил врио губернатора.

Силы ПВО сбили за ночь над пятью регионами России 23 беспилотника
Политика

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 3 апреля российские военные сбили над пятью российскими регионами 23 украинских беспилотника, в том числе пять над территорией Курской области.

Также ПВО отразила воздушную атаку над Брянской, Орловской, Калужской и Белгородской областями.

Накануне, 2 апреля, Хинштейн сообщил, что многоквартирный дом — многоэтажка на улице Чехова в центре Курска — был поврежден в результате атаки беспилотников. Было принято решение отселить 60 жителей подъезда «на время работы пиротехников».

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Курская область дроны ВСУ Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Многоэтажка в Курске получила повреждения из-за падения обломков дрона
Политика
При атаке дронов в Таганроге пострадали два человека
Политика
Силы ПВО сбили за ночь над пятью регионами России 23 беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 02 апр, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 02 апр, 17:54
В Иркутской области восстановили электроснабжение после падения самолетаОбщество, 09:07
В Екатеринбурге задержали отца Леонида ВолковаПолитика, 09:05
Главный продавец ТВ-рекламы ввел «валютную оговорку» в контрактыТехнологии и медиа, 09:00
«Все играют»: шеф-кондитер «Dr. Живаго» — о работе современного ресторанаLife, 09:00
5 самых продаваемых книг для инвесторов в 2024 годуPro, 08:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:45
Хинштейн сообщил о падении дронов в Курске и ЖелезногорскеПолитика, 08:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Безобразно и постыдно». Почему Apple не может внедрить ИИ в iPhonePro, 08:40
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников 2024 годаОбщество, 08:30
Дмитриев заявил о важности диалога России и США для мираПолитика, 08:21
Генпрокуратура признала нежелательными фонды Элтона ДжонаПолитика, 08:14
Как в России правильно платить налоги с криптодоходовPro, 08:11
Трамп обложил тарифами необитаемые острова с пингвинами и тюленямиПолитика, 08:08
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 08:05