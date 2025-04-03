Хинштейн сообщил о падении дронов в Курске и Железногорске
Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в Курске и Железногорске на северо-западе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
По его словам, в Курске беспилотник упал в районе улицы Станционной.
«Погибших и пострадавших нет. Предварительно, удалось избежать разрушений зданий и сооружений», — написал Хинштейн и добавил, что сегодня на место происшествия выедет специальная комиссия для установления ущерба.
В Железногорске при падении дрона была пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Также обошлось без жертв, отметил врио губернатора.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 3 апреля российские военные сбили над пятью российскими регионами 23 украинских беспилотника, в том числе пять над территорией Курской области.
Также ПВО отразила воздушную атаку над Брянской, Орловской, Калужской и Белгородской областями.
Накануне, 2 апреля, Хинштейн сообщил, что многоквартирный дом — многоэтажка на улице Чехова в центре Курска — был поврежден в результате атаки беспилотников. Было принято решение отселить 60 жителей подъезда «на время работы пиротехников».
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