Силы ПВО сбили за ночь над пятью регионами России 23 беспилотника

Силы ПВО за прошедшую ночь, 3 апреля 2025 года, сбили над пятью регионами России 23 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в телерам-канале.

Дроны были сбиты над следующими регионами:

шесть — над территорией Брянской области;

по пять — над территориями Орловской и Курской областей;

четыре — над территорией Калужской области;

два — над территорией Белгородской области;

один — над территорией Смоленской области.

Накануне Минобороны сообщило, что над тремя российскими регионами за ночь, 2 апреля 2025 года, российские военные уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.



В частности, 87 дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ростовской области и еще два — над территорией Белгородской области.