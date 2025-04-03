Силы ПВО сбили за ночь над пятью регионами России 23 беспилотника
Силы ПВО за прошедшую ночь, 3 апреля 2025 года, сбили над пятью регионами России 23 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в телерам-канале.
Дроны были сбиты над следующими регионами:
- шесть — над территорией Брянской области;
- по пять — над территориями Орловской и Курской областей;
- четыре — над территорией Калужской области;
- два — над территорией Белгородской области;
- один — над территорией Смоленской области.
Накануне Минобороны сообщило, что над тремя российскими регионами за ночь, 2 апреля 2025 года, российские военные уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.
В частности, 87 дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ростовской области и еще два — над территорией Белгородской области.
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