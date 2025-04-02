Многоэтажка в Курске получила повреждения из-за падения обломков дрона

Многоквартирный дом в центре Курска поврежден в результате атаки беспилотников, сообщил рвио губернатора области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, на крышу многоэтажки на улице Чехова упали обломки сбитого дрона и его двигатель.

«К счастью, пострадавших нет — за медицинской помощью никто не обращался», — уточнил Хинштейн.

Врио главы региона сообщил, что было принято решение отселить 60 жителей подъезда «на время работы пиротехников». На место прибыл мэр Курска Игорь Куцак по его поручению, рассказал Хинштейн. Он отметил, что в регионе продолжает работать ПВО.

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