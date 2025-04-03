Рабочий погиб в результате обрушения шахты в Свердловской области

Рабочий, оказавшийся под завалом на шахте «Ново-Кальинская» (АО «Североуральский бокситовый рудник» (СУБР, входит в ОК «Русал») в городе Североуральск Свердловской области, погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным ведомства, обвал горной породы произошел на высоте 1010 м. В результате пострадал горнорабочий очистного забоя 1995 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту случившегося следователи проводят проверку на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов; до семи лет лишения свободы). По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Обрушение горной породы произошло вечером 2 апреля 2025 года, после чего спасатели МЧС России приступили к эвакуации сотрудников. Им удалось поднять на поверхность шесть человек, один человек остался под завалами.

Это не первый случай обрушения породы на «Ново-Кальинской» шахте за последнее время. В декабре 2024 года на этой же шахте обрушилась горная порода, в результате один из горняков смог самостоятельно эвакуироваться, также умер мужчина 1999 года рождения.