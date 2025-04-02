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В Свердловской области обрушилась шахта

На шахте «Ново-Кальинская» (АО «Североуральский бокситовый рудник» (СУБР, входит в ОК «Русал») в городе Североуральск Свердловской области произошло обрушение горных пород на отметке 1010 м. Спасатели проводят эвакуацию сотрудников, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Спасатели начали операцию по извлечению горняка, оказавшегося под завалами. На месте  происшествия работают 22 сотрудника и пять единиц техники.

Из шахты «Воркутинская» эвакуировали горняков
Общество
Фото:vorkutaugol.ru

По информации прокуратуры Североуральска, горная порода обвалилась около 23: 30. Предварительно, на смене на данном участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность. Один человек может находиться под завалами. 

По факту случившегося ведомство проводит проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.

В декабре 2024 года на шахте «Ново-Кальинская» обрушилась горная порода, в результате один из горняков самостоятельно эвакуировался; другой, мужчина 1999 года рождения, позднее скончался.

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Теги
Свердловская область шахта обрушение шахты МЧС
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