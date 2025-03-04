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Из шахты «Воркутинская» эвакуировали горняков
Горняков вывели на поверхность из шахты «Воркутинская» в Коми для проведения работ по разгазированию лавы.
Об этом сообщает пресс-служба «ВоркутаУголь».
«3 марта в лаве пласта Тройного произошло отслоение пород кровли, в результате чего нарушилась целостность и стабильность работы двух дегазационных скважин и многофункциональная газоаналитическая шахтная система «Микон» зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации метана», — говорится в сообщении.
Работы в шахте были остановлены, горняков подняли на поверхность.
Пострадавших, как уточнили в компании, не было.