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Общество ,  
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Из шахты «Воркутинская» эвакуировали горняков

Фото: vorkutaugol.ru
Фото: vorkutaugol.ru

Горняков вывели на поверхность из шахты «Воркутинская» в Коми для проведения работ по разгазированию лавы.

Об этом сообщает пресс-служба «ВоркутаУголь».

«3 марта в лаве пласта Тройного произошло отслоение пород кровли, в результате чего нарушилась целостность и стабильность работы двух дегазационных скважин и многофункциональная газоаналитическая шахтная система «Микон» зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации метана», — говорится в сообщении.

Работы в шахте были остановлены, горняков подняли на поверхность.

Пострадавших, как уточнили в компании, не было.

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Теги
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