Эстония осенью начнет строительство укреплений на границе с Россией

Правительство Эстонии осенью текущего года начнет возводить линию укреплений на границе с Россией. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на представителя инженерных войск ВС Эстонии Айнара Афанасьева.

По его словам, при строительстве специалисты намерены учитывать опыт вооруженного конфликта. В случае его начала инженеры будут размещать минные поля, а также подрывать мосты и трубопроводы в пограничной зоне, пояснил изданию Айнар Афанасьев.

Сооружение будет представлять собой опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке пограничной полосы и четыре бункера на юго-востоке. Укрепления должны будут выдерживать попадание боеприпасов калибра 152 мм. В общей сложности специалисты намерены построить на границе с Россией до 600 бункеров, отмечает ERR.

Оборонительные сооружения преимущественно будут располагаться на государственной земле, однако их также разместят в частных владениях. Сеть укреплений предусматривает строительство противотанковых заграждений и огневых позиций, а часть ее элементов специалисты рассчитывают разместить в «кризисное время».

В январе 2024 года эстонское Минобороны сообщило, что Латвия, Литва и Эстония договорились создать «линию обороны» на восточных границах, в том числе с Россией. Эстония намерена построить 600 бетонных бункеров для военных, каждое сооружение рассчитано на десять человек.