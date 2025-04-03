Украинские военные из-за «поспешного бегства» с территории Курской области в результате операции российских войск не смогли скрыть следы своих преступлений. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по «формуле Арриа». Текст выступления опубликован на сайте постпредства России при ООН.

«8 марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на выдавливание оставшихся вражеских сил. Неожиданный и скрытный характер маневров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — сказал Полянский.

По его словам, украинские военные в массовом порядке бросали дорогое западное оборудование, а при отступлении с Курской области, минировали территорию, прикрепляя взрывные устройства в том числе к детским игрушкам.

Вспоминая трехлетнюю годовщину событий в украинской Буче, Полянский отметил, что для расследования событий тех дней российская сторона направила в секретариат ООН соответствующий запрос 9 сентября 2024 года. Помимо этого, были направлены официальные напоминания в ноябре 2024 и в марте 2025 года, однако запросы российской стороны остались без ответа, отметил постпред.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Буча, расположенного неподалеку от Киева. На них были видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве заявили, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.