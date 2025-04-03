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Общество ,  
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МВД выявило схему мошенничества под предлогом работы актерами в массовке

Мошенники стали использовать среди новую схему обмана, посредством набора актеров для массовки, при которой доверчивые граждане заключали с ними документы, которые в действительности оказывались кредитными соглашениями. Соответствующую схему выявило МВД России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

По данным агентства, аферисты размещали на различных интернет-площадках объявления о помощи в трудоустройстве, предлагая гражданам стать актерами массовых сцен. Граждане, заинтересованные в предложении, приходили на собеседование, где аферисты делали им комплименты по поводу внешности, а затем предлагали стать моделями.

В итоге мошенники под видом договора и дополнительного соглашения подписывали с ними документы на оформление кредита на различные суммы: от 50 до 150 тыс. руб., следует из материалов МВД. В итоге средства со счетов россиян поступали на счет фирмы, которой руководили аферисты, добавили в ведомстве.

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с домовыми чатами
Life
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме, согласно которой мошенники размещали фальшивые объявления в домовых чатах для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам граждан.

Согласно схеме, аферисты регистрировались в домовых или районных чатах под видом жильцов, а затем предлагали другим пользователям бесплатно забрать технику или мебель. При этом заинтересовавшимся жильцам они присылали фотографии с целью укрепления доверия

Затем мошенники объясняли жертве, что не могут встретиться лично и предлагали отправить технику только с курьером, отправив жертве ссылку. «Через подобные ссылки телефон пользователей заражается вредоносным ПО и мошенники получают доступ к персональным данным и денежным средствам граждан» , — отмечали в ведомстве.

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МВД мошенники кредит россияне массовка
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