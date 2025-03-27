В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих забрать ненужную мебель
Мошенники размещают фальшивые объявления в домовых чатах с целью похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
Аферисты регистрируются в домовых или районных чатах под видом жильцов и предлагают другим пользователям бесплатно забрать технику или мебель, при этом присылают заинтересовавшимся жильцам фотографии для того, чтобы укрепить доверие.
Затем мошенники утверждают, что не могут встретиться лично и предлагают отправить технику только с курьером. «Для оформления доставки» они высылают ссылку. Через подобные ссылки телефон пользователей заражается вредоносным ПО и мошенники получают доступ к персональным данным и денежным средствам граждан, уточнили в ведомстве.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники могут использовать для кражи данных ресурс, имитирующий работу антивируса «Касперский».
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