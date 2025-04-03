В двух регионах России объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Орловской и Тульской областях. Об этом сообщили в телеграм-каналах главы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.

Клычков рассказал о ракетной опасности в Орловской области в 3:20 мск, почти через полчаса (в 3:49 мск) объявил о ее отмене. Миляев заявил, что в Тульской области ракетная опасность объявлена с 3:31 мск.

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