В двух регионах России объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Орловской и Тульской областях. Об этом сообщили в телеграм-каналах главы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.
Клычков рассказал о ракетной опасности в Орловской области в 3:20 мск, почти через полчаса (в 3:49 мск) объявил о ее отмене. Миляев заявил, что в Тульской области ракетная опасность объявлена с 3:31 мск.
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