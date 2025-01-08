В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности спустя 10 минут

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о ракетной опасности, но спустя почти десять минут сообщил об отбое тревоги.

«Отбой ракетной опасности в регионе», — написал он в своем телеграм-канале в 08:15 мск.

Тревогу объявили в 8:06 мск. Тогда Гусев призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, в ближайшем здании или подходящем укрытии в случае нахождения на улице.

Ранее, 4 января, несколько украинских беспилотников упали на территории Левобережного района Воронежа. Позднее в этот же день в районе объявили режим чрезвычайно ситуации.

Такое решение мэр Воронежа Сергей Петрин тогда объяснил необходимостью максимально оперативного начала работ по устранению последствий атаки.