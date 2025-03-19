Минобороны сообщило о 57 перехваченных над Россией дронах

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 57 дронов над 4 регионами и Азовским морем

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 57 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов — 35 — было сбито над Курской областью, еще 13 перехватили над Орловской, по одному — над Тульской и Брянской областями. Семь беспилотников силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря.

Тульский и брянский губернаторы Дмитрий Миляев и Александр Богомаз уточняли, что в их регионах в результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

Ночью угрозу атаки дронов вводили также в Северной Осетии. Кроме того, об ударе беспилотников сообщал оперштаб Краснодарского края. Там их обломки упали на нефтебазу рядом со станицей Кавказской, произошел пожар. Работу предприятия остановили, 30 сотрудников были эвакуированы.

Помимо этого рано утром в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска вводили ограничения на прием и отправку рейсов. В Росавиации объясняли меры «обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов». Позднее в Казани и Нижнем Новгороде сняли ограничения.