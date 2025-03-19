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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 57 перехваченных над Россией дронах

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 57 дронов над 4 регионами и Азовским морем
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 57 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов — 35 — было сбито над Курской областью, еще 13 перехватили над Орловской, по одному — над Тульской и Брянской областями. Семь беспилотников силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря.

Тульский и брянский губернаторы Дмитрий Миляев и Александр Богомаз уточняли, что в их регионах в результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

В Северной Осетии объявили угрозу атаки дронов
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ночью угрозу атаки дронов вводили также в Северной Осетии. Кроме того, об ударе беспилотников сообщал оперштаб Краснодарского края. Там их обломки упали на нефтебазу рядом со станицей Кавказской, произошел пожар. Работу предприятия остановили, 30 сотрудников были эвакуированы.

Помимо этого рано утром в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска вводили ограничения на прием и отправку рейсов. В Росавиации объясняли меры «обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов». Позднее в Казани и Нижнем Новгороде сняли ограничения.

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Минобороны беспилотники Азовское море Курская область Орловская область Тульская область Брянская область
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