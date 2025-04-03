Интерпол отказал Боснии и Герцеговине в задержании Додика
Секретариат Интерпола отказал правоохранительным органам Боснии и Герцеговины в удовлетворении запроса о задержании и аресте президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Об этом Додик сообщил на своей странице в соцсети X.
«Спасибо также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и главам всех других стран, которые направили жалобы, понимая политическую подоплеку судебного преследования, которому я подвергаюсь», — отметил он.
В конце февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Речь идет о решении суда первой инстанции, оно может быть обжаловано.
12 марта прокуратура Боснии и Герцеговины запросила содействие органов безопасности в задержании Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и Стевандича. Глава МВД Республики Сербской Синиша Каран исключил возможность их задержания.
27 марта офис Интерпола в Сараево инициировал объявление в международный розыск Додика и Стевандича. Впоследствии вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что инициатива не имеет юридической силы и нарушает устав организации. Как отмечали сербские СМИ, апелляцию на ордер в отношении Додика также подала Венгрия.
В конце марта представительство Интерпола в Сараево выдало ордера на арест Додика и Стевандича.
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