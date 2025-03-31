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Политика ,  
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Додик приехал в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата

Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: MiloradDodik / X)

Президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина (РС БиГ), Милорад Додик прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата. Об этом он сообщил на своей странице в X.

«Каждый мой визит [в Москву] начинается с посещения Могилы неизвестному солдату, чтобы почтить память 28 миллионов русских, погибших во Второй мировой войне», — говорится в публикации.

По словам Додика, он снова будет здесь 9 мая, на праздновании 80-летия Победы, по приглашению президента России Владимира Путина. 

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Милорад Додик

В октябре 2024 года президент РС БиГ принял участие в саммите БРИКС в Казани. Додик встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, политики обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. 

В конце февраля боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы и запрету в течение шести лет занимать государственные должности за неисполнение решения верховного представителя по БиГ, который занимается надзором за выполнением положивших конец войне в Боснии и Герцеговине Дейтонских соглашений.

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Босния и Герцеговина Милорад Додик Могила Неизвестного Солдата Москва
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