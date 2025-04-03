Трамп назвал минимальный размер пошлин США для других стран
Минимальный размер пошлин США на товары из других стран составит 10%, объявил президент Дональд Трамп.
«Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество». Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмем примерно половину. Это добросовестно, это справедливо», — сказал американский президент.
По его словам, новые меры вводятся для того, чтобы «прекратить несправедливую торговлю», в ходе которой «друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США».
В ходе выступления американский президент представил публике таблицу с тарифами пошлин, которые США вводят в отношении государств. Всего в список вошли 260 стран и территорий.
Читайте РБК в Telegram.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
США вывели из-под санкций Карину Ротенберг
Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Центробанк усилит контроль за мошенниками
Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов