Трамп назвал минимальный размер пошлин США для других стран

Минимальный размер пошлин США на товары из других стран составит 10%, объявил президент Дональд Трамп.

«Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество». Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмем примерно половину. Это добросовестно, это справедливо», — сказал американский президент.

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По его словам, новые меры вводятся для того, чтобы «прекратить несправедливую торговлю», в ходе которой «друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США».

В ходе выступления американский президент представил публике таблицу с тарифами пошлин, которые США вводят в отношении государств. Всего в список вошли 260 стран и территорий.