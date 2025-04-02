Трамп объяснил введение пошлин на продукцию из Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон решил ввести таможенные пошлины в отношении Канады и Мексики из-за дефицита бюджета, который США испытывают в настоящий момент.
«Мы субсидируем множество стран и поддерживаем их в рабочем состоянии. В случае Мексики это $300 млрд в год. В случае с Канадой это почти $200 млрд в год, и я спрашиваю, зачем мы это делаем, зачем мы это делаем, в какой момент мы говорим, что у вас есть работа для себя. Вот почему у нас такой большой дефицит бюджета, вот почему у нас такой объем долга, который свалился нам на голову за последние несколько лет, и мы действительно больше не собираемся его терпеть», — сказал он.
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