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Падение режима Асада ,  
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Израиль атаковал аэродром в сирийском городе Хама

Сюжет
Падение режима Асада

Израиль атаковал аэродром в сирийском городе Хама
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Израиль атаковал аэродром в сирийском городе Хама, передает Al Arabiya. Источники канала рассказали о четырех авиаударах и отметили, что несколько человек получили ранения.

Израиль также нанес удар по научно-исследовательскому центру в Дамаске, сообщает Al Arabiya.

Об ударах по Хаме и Дамаску также сообщает сирийское агентство SANA.

После падения в Сирии режима Башара Асада в декабре 2024 года Израиль занял буферную зону в районе спорных Голанских высот и атаковал сирийские военные объекты. Так, 10 декабря израильские Военно-воздушные силы (ВВС) и ракетные войска нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру, самолеты и вертолеты сирийских ВВС.

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Источники Reuters среди официальных лиц Израиля тогда сообщили, что цель Тель-Авива — уничтожение тяжелого стратегического вооружения Сирии и сохранение «ограниченного» присутствия израильских войск на земле. Сирия обратилась к Совбезу ООН с просьбой не допустить, чтобы Израиль извлек выгоду из смены власти в Дамаске.

В феврале 2025 года Израиль потребовал полной демилитаризации юга Сирии и пообещал защищать проживающих там друзов — обособленной этноконфессиональной группы, представители которой живут в том числе и на подконтрольной Израилю части Голанских высот.

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Теги
Израиль Сирия авиудары аэродром научный центр
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