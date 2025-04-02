В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ту-22М3
Причиной крушения Ту-22МЗ стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования, добавили в ведомстве.
Вечером 2 апреля стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Экипаж катапультировался, один из летчиков погиб. Самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений и жертв на земле нет.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что крушение произошло у села Буреть Боханского района, в 80 км от Иркутска по прямой.
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