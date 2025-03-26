В Южной Корее при тушении лесных пожаров разбился вертолет
В Южной Корее разбился пожарный вертолет, передает AFP. В конце прошлой недели в стране начались сильные лесные пожары.
В сообщении говорится, что пилот вертолета погиб.
«Вертолет, задействованный в тушении лесных пожаров, разбился в горной местности в уезде Ыйсон. Пилот вертолета погиб на месте», — сообщили AFP в пожарной службе.
Как передает агентство Yonhap, после крушения всем пожарным вертолетам в стране было приказано приземлиться.
Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал нынешние лесные пожары «худшими в истории» страны.
По данным на 26 марта, в результате пожаров погибли 23 человека, еще 19 пострадали. Из района бедствия эвакуированы почти 27 тыс. человек. Распространению пожаров способствовал сильный ветер и сухая погода. В их тушении участвуют десятки вертолетов и тысячи пожарных и солдат корейской армии.
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