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Общество ,  
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В Южной Корее при тушении лесных пожаров разбился вертолет

Фото: Newsis / XinHua / Global Look Press
Фото: Newsis / XinHua / Global Look Press

В Южной Корее разбился пожарный вертолет, передает AFP. В конце прошлой недели в стране начались сильные лесные пожары.

В сообщении говорится, что пилот вертолета погиб.

«Вертолет, задействованный в тушении лесных пожаров, разбился в горной местности в уезде Ыйсон. Пилот вертолета погиб на месте», — сообщили AFP в пожарной службе.

Как передает агентство Yonhap, после крушения всем пожарным вертолетам в стране было приказано приземлиться.

Лесные пожары охватили Южную Корею. Фоторепортаж
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Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал нынешние лесные пожары «худшими в истории» страны.

По данным на 26 марта, в результате пожаров погибли 23 человека, еще 19 пострадали. Из района бедствия эвакуированы почти 27 тыс. человек. Распространению пожаров способствовал сильный ветер и сухая погода. В их тушении участвуют десятки вертолетов и тысячи пожарных и солдат корейской армии.

В Южной Корее при тушении лесных пожаров разбился вертолет
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Южная Корея лесные пожары вертолеты катастрофа
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