 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генсек НАТО назвал заинтересованные в защите Гренландии страны

Рютте: Гренландия — часть Дании, но в ее защите заинтересованы и другие страны
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Гренландия является частью Дании, однако вопрос защиты этого региона касается не только датских властей, но и других стран Северной Европы, а также Канады и США. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Журналистка спросила Рютте, кто должен контролировать Данию.

«Она часть Дании. <...> Но, конечно, ваш вопрос имеет отношение ко всем вопросам о том, как защитить Арктику и Крайний Север, и это касается не только Дании или Гренландии, но и Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады и Соединенных Штатов», — ответил генсек НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс понимает, что Китай использует морские территории «для расширения своего присутствия», а Россия «все больше и больше вооружает» этот регион. В связи с этим и другими проблемами, например нехваткой ледоколов, страны НАТО сотрудничают со своими «нейтральными союзниками».

Премьер Дании обсудит сотрудничество с новым правительством Гренландии
Политика

Гренландия — самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км при населении 57 тыс. человек. Остров является автономной территорией в составе Королевства Дания.

Президент США Дональд Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2017–2021 годах. После победы на выборах в 2024 году он вернулся к этой идее. Трамп не исключил, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

В Гренландии и Дании неоднократно отвергали идею Трампа. В конце марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не перейдет под владение США. По его словам, жители Гренландии должны сами принимать решение о будущем своей родины.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Марк Рютте Гренландия Дания НАТО
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется Гренландия
Политика
Трамп выразил стопроцентную уверенность в приобретении Гренландии
Политика
Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 17:54
В партии Порошенко обвинили Киев в блокировке визита экс-президента в СШАПолитика, 19:18
В НХЛ ответили на сообщения о запрете аккредитации российских журналистовСпорт, 19:13
Индекс Мосбиржи повторил рекорд 1998 года по продолжительности сниженияФинансы, 19:00
В беспилотных силах ВСУ решили создать женское подразделение «Гарпии»Политика, 18:57
Возобновила работу система, без которой туроператорам запрещают работуБизнес, 18:51
Умер Атос из чешского варианта «Трех мушкетеров» Алоис ШвегликОбщество, 18:51
WSJ сообщила, что США попросили Монголию и Молдавию принять мигрантовПолитика, 18:47
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Тренер Овечкина сравнил хоккеиста с Месси и РоналдуСпорт, 18:35
Politico узнала о скором изменении роли Маска в Белом домеПолитика, 18:33
Защита Гуцул обжалует ее арест в ЕСПЧПолитика, 18:23
Генсек НАТО назвал заинтересованные в защите Гренландии страныПолитика, 18:19
Daily Mail узнала о намерении США и Израиля нанести удар по ИрануПолитика, 18:17
Пользователи пожаловались на сбой в ChatGPTОбщество, 18:16
В Grayscale спрогнозировали благоприятную ситуацию на крипторынке. ПочемуКрипто, 18:15