Генсек НАТО назвал заинтересованные в защите Гренландии страны
Гренландия является частью Дании, однако вопрос защиты этого региона касается не только датских властей, но и других стран Северной Европы, а также Канады и США. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
Журналистка спросила Рютте, кто должен контролировать Данию.
«Она часть Дании. <...> Но, конечно, ваш вопрос имеет отношение ко всем вопросам о том, как защитить Арктику и Крайний Север, и это касается не только Дании или Гренландии, но и Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады и Соединенных Штатов», — ответил генсек НАТО.
По его словам, Североатлантический альянс понимает, что Китай использует морские территории «для расширения своего присутствия», а Россия «все больше и больше вооружает» этот регион. В связи с этим и другими проблемами, например нехваткой ледоколов, страны НАТО сотрудничают со своими «нейтральными союзниками».
Гренландия — самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км при населении 57 тыс. человек. Остров является автономной территорией в составе Королевства Дания.
Президент США Дональд Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2017–2021 годах. После победы на выборах в 2024 году он вернулся к этой идее. Трамп не исключил, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.
В Гренландии и Дании неоднократно отвергали идею Трампа. В конце марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не перейдет под владение США. По его словам, жители Гренландии должны сами принимать решение о будущем своей родины.
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