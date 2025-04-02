Генпрокурор заявил о трехкратном росте числа терактов в России

Краснов: на фоне атак дронов и обстрелов число терактов в России выросло втрое

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В России за 2024 год почти в три раза выросло число терактов, речь идет в том числе об атаках дронов и обстрелах, заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

«В условиях проведения специальной военной операции количество преступлений террористической направленности увеличилось более чем в полтора раза, включая почти трехкратный рост терактов», — сказал он.

Генпрокурор отметил, что большая часть терактов — это атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.

По словам Краснова, силовыми органами в течение года проводилась оценка безопасности мест массового пребывания людей и других значимых объектов. За это время в стране устранили более 204 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением пропускного режима, недостатками систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия дронам.

Следственный комитет России неоднократно возбуждал дела о террористическом акте — ст. 205 Уголовного кодекса — по факту ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям.

Помимо этого, в марте 2024 года в Подмосковье произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Теракт стал крупнейшим в России за последние 20 лет, с захвата школы в Беслане в 2004 году.

В июне в дагестанских городах Дербент и Махачкала произошли нападения на церкви, синагоги и сотрудников полиции. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и пять гражданских, пострадали около 50. Краснов в июле заявил, что теракты в «Крокусе» и Дагестане произошли в том числе из-за просчетов органов власти.