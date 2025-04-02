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Общество ,  
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Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Государственная дума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект, который предусматривал замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам, следует из карточки закона.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Законопроект внесли в Госдуму в июне 2024 года. Впоследствии комитет Госдумы по просвещению предложил принять законопроект к рассмотрению.

Авторы документа — депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор Елена Афанасьева. ЕГЭ ввели в 2009 году во всех школах для того, чтобы искоренить коррупцию в школах и вузах, обеспечить единую систему оценки качества образования, доступность высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей, напомнили авторы проекта. Однако, по их мнению, это «не приносит ожидаемых результатов».

По мнению авторов законопроекта, «содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса», а родителям приходится тратить деньги на репетиторов для своих детей, что становится непосильно для многих семей. Кроме того, авторы документа напомнили о случаях подростковых суицидов и «морального унижения» перед сдачей этих экзаменов.

Вместе с тем весной 2023 года президент Владимир Путин не согласился с мнением, что отмена ЕГЭ поможет школьникам. По его словам, существующий формат экзамена открывает возможности для очень многих детей с периферии.

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