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Общество ,  
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В Кремле не стали обсуждать возможную отмену ЕГЭ

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Кремле не обсуждают возможную отмену Единого госэкзамена (ЕГЭ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве и прежде всего в Минобрнауки», — сказал Песков журналистам.

Весной 2023 года президент Владимир Путин не согласился с мнением, что отмена ЕГЭ поможет школьникам. По его словам, существующий формат экзамена открывает возможности для очень многих детей с периферии.

В октябре 2024 года Госдума во втором чтении отклонила законопроект депутатов ЛДПР об отмене обязательного порядка сдачи ЕГЭ и права выпускников на прохождение традиционных экзаменов. Перед этим не принимать предложение рекомендовал профильный комитет по образованию нижней палаты парламента, который отметил, что ЕГЭ ориентирован на раскрытие потенциала выпускника.

Глава РАО поддержала введение интегральной оценки для выпускников школ
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

В декабре глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выпускников следует принимать в вузы не только на основе ЕГЭ, но и среднего балла по каждому предмету. Он назвал это интегральной оценкой.

12 января 2025 года президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева охарактеризовала предложение ввести для выпускников школ интегральную оценку, которая отражала бы знания по всем предметам, как разумную идею.

Вопрос о ЕГЭ — непростой, заявил в июне 2024 года в интервью РБК глава РАН Геннадий Красников. По его словам, этот госэкзамен существует уже достаточно давно и он свою задачу выполнил. Ученый назвал две стороны экзамена: «Положительная состоит в том, что появилась работающая система, отрицательная — что у детей появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали угадывать».

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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