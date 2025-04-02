Депутаты призвали Минтранс запретить электровелосипеды на тротуарах

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Заксобрание Санкт-Петербурга утвердило обращение к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой запретить передвижение на электровелосипедах по тротуарам. Проект постановления приняли на заседании городского парламента.

По новому проекту, движение по тротуарам на электровелосипедах будет разрешено только при определенных условиях. Так, ограничения не должны коснуться тех, кто сопровождает велосипедиста до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или прицепе. При этом скорость велосипеда не должна превышать 10 км/ч.

Ограничения также не коснутся велосипедов, приводимых в движение мускульной силой, говорится в обращении депутатов.

Проект предполагает введение в ПДД нового понятия «электровелосипед», который определяют как транспортное средство с электродвигателем номинальной максимальной мощностью, не превышающей 0,25 кВт. Кроме того, проект изменит действующую формулировку понятия «мопед».

Инициативу депутаты Петербурга поддержали единогласно.

В марте полиция Санкт-Петербурга организовала рейды с целью проверки нарушений ПДД и миграционного законодательства курьерами, которые преимущественно передвигаются на электровелосипедах.

Полицейские изъяли 160 транспортных средств, которые вызывали «вопросы технического характера», например, у них отсутствовали педали или было зафиксировано превышение нормы мощности.