 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд предсказал аномальную температуру в апреле в трех регионах

Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В апреле температура воздуха в трех регионах России будет выше среднемноголетних значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Класс выше нормы охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что аномально теплая температура затронет Челябинскую, Курганскую области, юг Тюменской области, а также Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Алтайский край, юг Красноярского края, Хакасию, Забайкальский край, территорию от Магадана до Чукотки, включая Хабаровский край и Якутию.

Вильфанд пообещал аномально теплое 1 апреля
Общество
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

К тому же март 2025 года стал вторым самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, сообщал ранее Вильфанд, уточнив, что сравнивал с мартом 2007 года. «Нынешний март совершенно необычный: то он подтягивается к рекорду, то начинает отступать. На втором месте он будет точно, насчет первого посмотрим позже», — сказал он.

Среднемесячная температура марта в 2007 году составила плюс 4,4 градуса, добавил синоптик.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Франция сменила посла в России

Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

В стрелковом клубе погиб депутат

Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника

Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Роман Вильфанд март глобальное потепление температура непогода
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
Вильфанд пообещал аномально теплое 1 апреля
Общество
Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло в выходные
Общество
Вильфанд спрогнозировал майскую погоду на юге Европейской России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Они возвращаются. С чем столкнутся западные бренды на пути назад в РоссиюPro, 10:06
Вильфанд предсказал аномальную температуру в апреле в трех регионахОбщество, 10:01
От Mexx до Nokia: ошибки бюджетирования, которые могут стоить вам бизнесаPro, 09:31
Володин назвал количество допустимых ошибок в тестах для детей мигрантовОбщество, 09:30
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по ТайванюПолитика, 09:26
До 2,8 тыс. возросло число погибших при землетрясении в МьянмеОбщество, 09:25
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россиянин стал лучшим игроком дня в НХЛ после хет-трикаСпорт, 09:17
Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. ИнфографикаПолитика, 09:00
Число погибших в результате толчков в Бангкоке выросло до 22Общество, 09:00
Овечкин побил новый рекорд НХЛ и повторил достижение ГретцкиСпорт, 08:55
Как компании пополняют ряды отстающих. Проблемы при внедрении инновацийPro, 08:47
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 08:41
3 гола осталось Овечкину до рекорда ГретцкиСпорт, 08:35