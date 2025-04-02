Вильфанд предсказал аномальную температуру в апреле в трех регионах

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В апреле температура воздуха в трех регионах России будет выше среднемноголетних значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Класс выше нормы охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что аномально теплая температура затронет Челябинскую, Курганскую области, юг Тюменской области, а также Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Алтайский край, юг Красноярского края, Хакасию, Забайкальский край, территорию от Магадана до Чукотки, включая Хабаровский край и Якутию.

К тому же март 2025 года стал вторым самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, сообщал ранее Вильфанд, уточнив, что сравнивал с мартом 2007 года. «Нынешний март совершенно необычный: то он подтягивается к рекорду, то начинает отступать. На втором месте он будет точно, насчет первого посмотрим позже», — сказал он.

Среднемесячная температура марта в 2007 году составила плюс 4,4 градуса, добавил синоптик.