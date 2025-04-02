В «Почте Mail» выявили рост писем с предложением фейковых инвестиций
Самыми популярными мошенническими схемами с использованием спам-писем в первом квартале 2025 года стали предложения фейковых инвестиций, а также письма с вложениями формата cab, сообщили РБК в пресс-службе сервиса «Почта Mail».
С помощью сообщений, предлагавших заняться фейковыми инвестициями, мошенники собирали данные получателей. После этого жулики звонили им и пытались выманить деньги.
«Рост таких сообщений обусловлен легкой наживой и максимальной прибылью для спамеров», — уточнил руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.
В «Почте Mail» уточнили, что с помощью умных алгоритмов удалось заблокировать 100% таких писем, из которых более 42% пришлось на письма с предложениями по инвестициям.
Новый мошеннический тренд — вредоносные вложения формата cab содержат различные вирусы и фишинговые ссылки, рассказали в компании.
За первый квартал года специалисты обнаружили 2% писем с такими вложениями от всех блокируемых фишинговых рассылок с вложенными материалами.
Файлы с расширением .cab (Cabinet) — это сжатые архивы, используемые в операционных системах Microsoft Windows. Они предназначены для хранения нескольких файлов в одном сжатом контейнере, что позволяет уменьшить размер файлов и удобно распределять их для установки программного обеспечения, обновлений и драйверов.
Вместе с тем популярностью у мошенников продолжают пользоваться файлы формата 7z, RAR и zip. Привычные PDF и DOCX на данный момент актуальны лишь при спам-рассылках, рассказали в компании.
В общей сложности с января по март специалисты заблокировали 7,1 млрд спам- и мошеннических писем. В 2024 году этот показатель составлял 9,6 млрд, уточнили в компании.
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