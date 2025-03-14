МВД предупредило о рассылках с заголовками об окончании военной операции

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники распространяют в Telegram фишинговые рассылки с громкими заголовками, в том числе об окончании военной операции на Украине, сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

В ведомстве в качестве примера привели сообщение с заголовком: «Вам нагло врут, когда говорят, что СВО закончится в 2025 году», в котором стоит ссылка на статью в журнале Time. В публикации оно перечеркнуто красным и обозначено как «фишинг».

«Злоумышленники паразитируют на общественно-значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — отметили в управлении МВД.

Там добавили, что злоумышленники апеллируют к страху, любопытству и удивлению. В ведомстве призвали «проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную «сенсацию».

Фишинг (англ. fishing — «рыбная ловля») — интернет-афера, целью которой является кража личных данных пользователей, таких как пароли, номера карт и банковских счетов. Мошенники создают подставные сайты, имитирующие страницы известных компаний, надеясь, что пользователи не заметят подделки и введут свои данные.

Накануне МВД сообщило, что мошенники стали рассылать россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, эти сообщения содержат вредоносные файлы.