СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на энергообъект «Курскэнерго»
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотника ВСУ на энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Следствием установлено, что 25 марта 2025 года в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту... «Курскэнерго», — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Уголовное дело возбудили по статье о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса). В результате атаки более 4 тыс. жителей Курской области остались без электроэнергии.
В среду, 26 марта, Минобороны заявило, что украинские военные нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в России. В частности, во вторник, 25 марта, беспилотниками атаковали «Курскэнерго», из-за чего произошло отключение ряда подстанций в Хомутовском районе. В военном ведомстве обвинили Киев в нарушении договоренностей России и Украины о прекращении ударов по энергосистеме.
Читайте РБК в Telegram.
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов