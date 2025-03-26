СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на энергообъект «Курскэнерго»

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотника ВСУ на энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Следствием установлено, что 25 марта 2025 года в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту... «Курскэнерго», — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уголовное дело возбудили по статье о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса). В результате атаки более 4 тыс. жителей Курской области остались без электроэнергии.

В среду, 26 марта, Минобороны заявило, что украинские военные нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в России. В частности, во вторник, 25 марта, беспилотниками атаковали «Курскэнерго», из-за чего произошло отключение ряда подстанций в Хомутовском районе. В военном ведомстве обвинили Киев в нарушении договоренностей России и Украины о прекращении ударов по энергосистеме.